ГОРНЯК22 03.11.2021
Общество

Горняк22: В Республике Алтай женщина погибла после падения в траншею водопровода

Горняк22
5 часов Ago

Место происшествия Фото: СУ СК по Республике Алтай

Пострадавшая и ее спутник упали в траншею для прокладки водопровода. Сейчас следователи выясняют, достаточно ли мер безопасности проводили на территории

В Республике Алтай 51-летняя жительница села Баштала погибла после падения в траншею для прокладки водопровода, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 29 октября в селе Усть-Кокса женщина возвращалась домой вместе со своим знакомым. На неосвещенном участке дороги они упали в траншею глубиной около 5 м, которую в августе выкопали под водопровод.

Потерпевшие примерно полтора часа находились в траншее и пытались дозвониться до знакомых, поскольку самостоятельно выбраться они не могли. В итоге друзья пришли им на помощь, помогли выбраться и отвезли в больницу.

Врачи диагностировали в женщины закрытую травму грудной клетки и множественные переломы ребер. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Ранее в Республике Алтай автомобиль со взрослыми и тремя детьми упал в реку. В момент ДТП в салоне автомобиля находились шесть человек. Двое взрослых и один несовершеннолетний сами выбрались из иномарки, еще двоих детей достали из авто очевидцы. Восьмилетнего ребенка госпитализировали.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Никогда не было, и вот опять: Алтай «засветился» скандальным сокращением медиков

Горняк22: Никогда не было, и вот опять: Алтай «засветился» скандальным сокращением медиков

Горняк22
5 часов Ago
Больница, операция Фото: Анна Меньшикова Скандал с врачами, когда опытным специалистам предложили поменять занимаемую должность и "примерить" немедицинские профессии, происходит...

Читать по теме:

ВТОПЕ: