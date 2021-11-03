Горняк22: В Республике Алтай женщина погибла после падения в траншею водопровода

Место происшествия Фото: СУ СК по Республике Алтай

Пострадавшая и ее спутник упали в траншею для прокладки водопровода. Сейчас следователи выясняют, достаточно ли мер безопасности проводили на территории

В Республике Алтай 51-летняя жительница села Баштала погибла после падения в траншею для прокладки водопровода, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 29 октября в селе Усть-Кокса женщина возвращалась домой вместе со своим знакомым. На неосвещенном участке дороги они упали в траншею глубиной около 5 м, которую в августе выкопали под водопровод.

Потерпевшие примерно полтора часа находились в траншее и пытались дозвониться до знакомых, поскольку самостоятельно выбраться они не могли. В итоге друзья пришли им на помощь, помогли выбраться и отвезли в больницу.

Врачи диагностировали в женщины закрытую травму грудной клетки и множественные переломы ребер. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Ранее в Республике Алтай автомобиль со взрослыми и тремя детьми упал в реку. В момент ДТП в салоне автомобиля находились шесть человек. Двое взрослых и один несовершеннолетний сами выбрались из иномарки, еще двоих детей достали из авто очевидцы. Восьмилетнего ребенка госпитализировали.

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