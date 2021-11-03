Горняк22: Что за фильм «Не оглядывайся», который ищут пользователи Сети

Девушка Фото: pixabay.com

В Google большую популярность набирает запрос о ролике, в котором главная героиня поняла, что с ее семьей что-то не так. Рассказываем, что это за фильм и о чем он

Сюжет фильма «Не оглядывайся»

Психологический триллер рассказывают историю о молодой женщине Жанне, которая, казалось бы, живет счастливой жизнью. У нее есть любящий муж, двое детей и успешная карьера писательницы. Но однажды она замечает, что ее тело начало меняться, и поняла, что с ее семьей что-то не так. Об этом пишет портал «КиноПоиск».

Семья списывает страхи героини на стресс из-за выхода очередной книги, но внутренне Жанна осознает, что дело не в этом. Случайно она находит фотографию, на которой рядом с собой и своей матерью видит незнакомую женщину, и после отправляется в Италию на ее поиски. Там Жанна перевоплощается в другую женщину, Роза-Марию, и пытается разгадать секрет своей истинной сущности.

Актеры фильма «Не оглядывайся»

В главных ролях фильма «Не оглядывайся» снимались Софи Марко (Жанна до поездки в Италию), Моника Беллуччи (Жанна в Италии), Андреа Ди Стефано (Джанни), Тьерри Невик (Тео), Бриджитт Катийон (Надя).

В фильме также приняли участие Сильви Гранотье, Аугусто Дзукки, Джованни Франзони, Виттория Менеганти, Франческа Мелуччи и многие другие.

Трейлер фильма «Не оглядывайся»

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