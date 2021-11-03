Горняк22: Знакомый убил бывшего полковника МВД из-за крупного долга

Нож Фото: pixabay.com

Мужчина задолжал бывшему полицейскому крупную сумму денег, а вернуть не мог. Поэтому он не нашел иного решения проблемы, кроме как совершить убийство

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрея Новосельцева. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, убийство совершил житель Подольска, являвшийся знакомым дочери потерпевшего. Подозреваемый рассказал, что совершил убийство из-за денежного долга. По данным ТАСС, он задолжал экс-полицейскому более 6 млн рублей и не смог вернуть.

Задержали мужчину в Королеве. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 26 октября Андрей Новосельцев был найден мертвым в поселении Десёновское Московской области. Тело с ножевыми ранениями и гематомами нашла в бане его дочь.

ТОЛК