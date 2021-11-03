Горняк22: В Алтайском крае иностранцам без полиса предлагают привиться «Спутником Лайт»

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

На вакцинацию от коронавируса зарегистрированных в Алтайском крае иностранцев выделили 2,2 тысячи доз препарата. Стоимость – 1,2 тысячи рублей

В Алтайской крае иностранцы могут пройти вакцинацию однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба регионального минздрава.

После вакцинации граждане получают Сертификат о профилактических прививках, а также вносится запись в Федеральный регистр лиц, привитых от COVID-19. С собой нужно иметь удостоверяющий личность документ.

Официальный центр вакцинации, где прививают мигрантов, находится по адресу: улица Мало-Олонская, 17 (2-й этаж).

Режим работы: понедельник – четверг с 8.00 до 18.00;

пятница с 8.00 до 17.00; суббота с 9.00 до 17.00, без обеда.

Воскресенье – выходной.

График работы в праздничные дни:

1, 2, 3 ноября – с 8.00 до 18.00

4, 5, 6, 7 ноября – выходные дни.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле стало больше пунктов вакцинации без записи. Из-за возросшего спроса на вакцинацию от коронавируса в городе решили не только увеличить количество прививочных пунктов, но и в некоторых из них отменить предварительную запись.

ТОЛК