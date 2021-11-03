Горняк22: Рекордные 32 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае
COVID-19. Коронавирус Фото: pixabay.com
4 846 коек развернули в регионе для больных коронавирусной инфекцией, свободными на сегодняшний день остаются всего 534 места
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 474 новых случая заражения коронавирусом. Всего на 2 ноября с начала пандемии уже выявили 89 515 заразившихся, в том числе 6 924 ребенка до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае
- 32 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 26 скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных случаев – 6 332.
- 860 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях в тяжелом состоянии. Среди них 291 человек подключен к аппаратам ИВЛ.
- 199 человека выздоровели от ковида за сутки. Всего переболели инфекцией 61 494 человека.
- В госпиталях с коронавирусом сейчас лежат 3 947 человек.
- На утро 2 ноября в Алтайском крае прививаются 799,7 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 139,
Бийск – 39,
Рубцовск – 35,
Славгород – 20,
Яровое – 17,
Змеиногорский район – 15,
Камень-на-Оби – 14,
Хабарский район – 12,
Заринск, Егорьевский, Кулундинский, Табунский, Тогульский и Усть-Калманский районы – по 10,
Благовещенский, Павловский и Топчихинский районы – по 9,
Заринский, Калманский, Локтевский, Немецкий национальный и Третьяковский районы – по 8,
Романовский район – 7,
Мамонтовский, Поспелихинский и Шипуновский районы – по 6,
Алейский и Кытмановский районы – по 5,
Залесовский, Родинский, Суетский и Тюменцевский районы – по 3,
Волчихинский, Краснощековский и Рубцовский районы – по 2,
Каменский, Усть-Пристанский и Чарышский районы – по 1.