Горняк22: Россия на первом месте по суточным смертям от COVID. Кто виноват?

"Красная зона". Госпиталь. Бийск Фото: Евгений Плахотин, Бийское телевидение

Вклад в смертность от ковида в России помимо низких темпов вакцинации вносят неграмотные действия властей, плохой уровень образования медиков и безалаберность населения

Уроженка РФ, ученая-иммунолог из Франции Дарья Карташёва-Эберц написала в своем блоге в Instagram пост о критической ситуации с COVID-19 в России. Текст написан в соавторстве с французским врачом из «красной зоны» Айком Варданяном и российскими врачами: инфекционистом Дарьей Паниевой и отоларингологом Марией Евдокимовой. «Толк» приводит его близко к тексту.

«Россия официально вышла на первое место в мире по суточной смертности от COVID-19. Страна, которая одна из первых создала работающую вакцину, привита в лучшем случае на 20%, занимая официально почетное 96 мире.

Про вакцинацию много сказано. Про смертность никто не пишет. Страшно про нее писать. Надо же виноватых назначить.

Проблема комплексная:

поведение власти,

подготовка медперсонала,

люди/народ (они же и пациенты, и медперсонал, и власть).

Власть: недооценили интернет

Ребят, вы хоть видите, что у вас на местах, происходит?

Никакого эффективного надзора над соблюдением обозначенных мер. Все смотрят спустя рукава, все договариваются: «Я ничего не вижу». Коды ввели – коды отменили, маски ввели – никто не носит, выходные ввели – все тусят по гостям или поехали на отдых.

Никакого эффективного просвещения. Нормального, научного. Отвратительная или полностью отсутствующая работа с возражениями, с мифами. Со стороны государства произошла полная недооценка влияния соцсетей и интернета на массы.

Я не знаю, заказывали ли они посты у «звезд», но этот топорный способ давным-давно не работает и выглядит как кость в клетке хищников. Просто пренебрегли. Расплата – вот она, на 96 месте. Или на первом, кому как нравится.

Медики: никакого просвещения

Отдельно хочется вынести повальное вирусное распространение особей в белых халатах, рассказывающих байки, мифы, полную антинаучную ересь, ахинею о ковиде, о физиологии человека, о течении болезни, о вакцинации — безнаказанно.

Никто не блокирует видео, не лишает лицензии, не отправляет на переподготовку. Никто не следит на местах, что творят врачи в отношении лечения ковид, в отношении вакцинации. Никакого контроля, никакого просвещения, никакого публичного порицания всему этому нет.

28 августа, 12:40

Иммунолог написала открытое письмо Путину c жалобой на врачей-антипрививочников

«Что делать? Каким врачам верить?», – задает вопрос ученая. В письме она поднимает проблему отсутствия контроля за дезинформацией о прививках

Совершенно забыт медперсонал. Недостаточно просто спустить листочек с протоколом или записать лекцию, разослав ее по почте в поликлиники. Мало того, что ваши лекции безграмотны, у терапевта нет времени, чтобы их смотреть. Плевать он хотел на них: у него 50 пациентов в день, которым надо выписать умифеновир и антибиотики, по вашим же рекомендациям.

Среднее звено полностью брошено на произвол судьбы – качество подготовки медсестер, их этичности, их опыта резко стремится к нулю. И виновата в этом система, что свела к чему-то незначительному такую важную профессию. А ведь в реанимации медсестры – одно из главных звеньев. От их профессионализма зависит летальность.

Клинические рекомендации. Это ад. Антибиотики – всем и сразу. Противовирусные, что не применяют нигде в мире, что токсичны, что не лечат ковид. Гормоны и антикоагулянты – без разбора каждому. Интерфероны рекой. КТ – всем подряд. Поздний перевод на ИВЛ.

Все больше приходит сообщений о смерти пациентов от бактериальных осложнений вследствие неверного применения биологической терапии, иммунодепрессантов. Пациентов, которые изначально могли лечиться дома, а не собирать дополнительные факторы риска в госпиталях. Но у нас своя наука, своя медицина, свой отдельный путь.

Народ: авось – любимый способ выживания

Насколько мы безалаберные, глупые, невежественные, эгоистичные и жестокие.

Это странный феномен: люди тонут, им бросают спасательный круг, присылают лодки… А они продолжают бултыхаться в воде и орать: «Вы хотите убить нас лодками! Вы хотите задушить нас спасательными кругами!»

Мы можем носить маски.

Мы можем носить маски честно!

Мы можем соблюдать дистанцию.

Мы можем пойти и сделать прививку, а не покупать липовый сертификат.

Мы можем исключить общение большими компаниями.

Мы все это можем без помощи власти и врачей. Но мы этого не делаем. Мы предпочитаем авось – наш самый любимый способ выживания».

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ТОЛК