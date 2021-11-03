Горняк22: В России могут продлить нерабочие дни из-за ситуации с COVID-19

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Ранее Владимир Путин отметил, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация и наблюдаются рекордные показатели новых случаев заражения COVID-19

Одной нерабочей недели, вероятно, будет недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом в стране. Для этого потребуется больше времени, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Известия».

«Эффект от принимаемых мер не наступит немедленно. Необходимо не менее одной инкубации. Скорее всего, недели нам будет недостаточно и понадобится больше времени», – рассказала она.

Анна Попова также отметила, что в некоторых российских регионах снизился темп прироста новых случаев заражения коронавирусом, но говорить о стабилизации ситуации пока рано. По ее словам, рост заболеваемости наблюдается в 78 регионах страны, а снижение пока происходит только в двух.

При этом Новгородская область стала первым регионом России, где уже продлили нерабочие дни еще на неделю, сообщает ТАСС.

Ранее «Толк» сообщал, что в пунктах вакцинации Барнаула начался ажиотажный спрос на прививки. Многие горожане признались, что вынуждены привиться для сохранения работы, но есть и те, кто действительно опасается за свое здоровье и надеется только на вакцинацию. 1 ноября более 100 человек дожидались своей очереди, чтобы сделать прививку в пункте вакцинации в торговом центре «Геомаркет».

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