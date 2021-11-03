Горняк22: На барнаульском заводе опровергли сообщения об уголовном деле

Мясо Фото: pixabay.com

По словам представителя мясоперерабатывающего завода, предприятие намерено идти в суд, так как считает распространенную информацию порочащей честь, достоинство и деловую репутацию

Представитель Барнаульского мясоперерабатывающего завода (БМПЗ) заявила об отсутствии уголовного преследования, сообщает altapress.ru.

В отношении предприятия отсутствуют возбужденные уголовные дела. Никаких расследований нет. Более того, в адрес БМПЗ не поступало никаких запросов из правоохранительных органов», – рассказала официальный представитель Дарья Бондарева.

На предприятии отметили, что основной поставщик сырья – это Сибирская аграрная группа, одно из крупнейших сельхозпредприятий в СФО. Еще один поставщик – «Мясная линия» из Топчихинского района.

«Все поступающее мясо сертифицируется и имеет ветеринарные справки. Весь цикл продукции отслеживается через программу «Меркурий», – добавила она.

Ранее «Толк» со ссылкой на ИА «Банкфакс» сообщал, что Барнаульский мясоперерабатывающий завод попал под уголовное дело из-за сырья. По предварительным данным, на предприятии якобы использовали некачественное, фактически испорченное сырье.

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