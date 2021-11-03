Горняк22: В бийском поселке Котельщиков вандалы разрушают новый парк

Благоустройство Фото: barnaul.org

Местные жители запретили выгуливать собак в парке. На территории установили самодельные таблички, предупреждающие о том, что с собаками сюда нельзя

Парк в поселке Котельщиков в Бийске начали разламывать вандалы, сообщает «Бийский рабочий».

Территорию парка благоустроили в этом году. Жители поселка давно просили у администрации место, где зимой можно было бы ставить новогоднюю ель и снежный городок. За долгие годы парк пришел в запустение и требовал обновления.

В апреле на территории начались работы в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». В парке установили 12 уличных фонарей, деревянные лавочки, урны, благоустроили спортивную и детскую площадки, а также изменили местоположение памятника воинам-котельщикам.

Сейчас новая детская площадка уже пострадала от рук вандалов. Неизвестные отломали счеты для обучения математике малышей и исписали сиденья каруселей.

Нуждается в ремонте и главное украшения поселка – построенный в «сталинском» стиле Дворец культуры. Пока работы никак не продвинулись. Его территория все еще огорожена.

Ранее стало известно, что бийчане переживают за отремонтированную водяновскую площадку. В этом году в парке Строителей обновили покрытие и полностью заменили игровые элементы. После этого площадка стал привлекать внимание вандалов. Горожане возмутились, что игровые элементы используют не по назначению.

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