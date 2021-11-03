Горняк22: Жителей Алтайского края предупреждают о гололеде и резком похолодании

Морозы Фото: Анна Меньшикова

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в регионе. В связи с этим в крае объявлено штормовое предупреждение

По данным Алтайского гидрометцентра, в регионе 2 ноября ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами возможен сильный снегопад. Порывы северного ветра составят до 22 метров в секунду. В течение дня температура воздуха будет снижаться и к ближайшей ночи составит до -22 градусов по краю. Днем 3 ноября ожидается до -19, в Барнауле – около -13 градусов.

Кроме того, после ночного и утреннего дождя, а затем выпадения снега на дорогах образовалась сильная гололедица, что может привести к осложнению дорожной обстановки. В МЧС региона водителям рекомендуют передвигаться на автомобилях только с зимней резиной, выбирать невысокую скорость и проявлять осторожность.

Пешеходам при передвижении по скользким тротуарам также рекомендуют быть особенно осторожными.

Напомним, что к 4 ноября в Алтайском крае ожидается похолодание до -25 градусов ночью и до -16 в дневное время.

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