Горняк22: Что сулит несчастье 3 ноября: народные приметы на Илларионов день

Человек. Дорога Фото: pexels.com

В этот день на Руси наши предки боролись с нечистой силой, ставили кресты у дороги, чтобы защитить себя, а также наблюдали за погодой

3 ноября отмечается народно-христианский праздник «Иларионов день». По-другому его называют «Первая пороша», «Илларион» и «Илларион Великий». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 3 ноября

3 ноября обычно начинала сыпать пороша. Из-за этого дорога становилась непроходимой, и поездки откладывали на другую дату.

Наши предки считали, что перекрестки связаны с нечистой силой. В этих местах часто хоронили людей, которые погибали в дороге. Существует поверье, что на перекрестках появляются души умерших не своей смертью, поэтому для их успокоения рассыпали зерно.

Сборы в этот день в дорогу сулили несчастье.

На месте автокатастроф на Иллариона ставили кресты. Это делалось, чтобы уберечь себя от действия злых духов.

Народные приметы 3 ноября

Если стоит ясная погода и небо чистое, то температура будет падать.

Дым вверх идет – погода будет ясной и солнечной.

Если снег выпал и не растаял на деревьях, значит, не растает и на земле.

Если вечером тихо и ясно, то следующий день будет хорошим.

Алый закат, а затем еще и ясное звездное небо – следует ждать мороза и ясной погоды.

Подул юго-восточный ветер – к потеплению и осадкам.

Медведь залегает в берлогу на высоком месте – к половодью на следующий год.

Дорога. Перекресток. Тропа. Лес Фото: pexels.com

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ТОЛК