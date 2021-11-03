ГОРНЯК22 03.11.2021
Общество

Горняк22: В алтайской ГИБДД назвали районы с опасной дорожной ситуацией из-за непогоды

Горняк22
5 часов Ago

Гололед. Трасса Фото: Барнаул 22

На большей части территории края ожидаются небольшие осадки в виде снега, холодный ветер, а на дорогах – сильная гололедица

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдаются сейчас в Алтайском крае, ГИБДД края предупредила местных жителей об опасной ситуации на дорогах региона.

По данным полиции, наиболее неблагоприятная дорожная обстановка ожидается в Барнауле, а также в Алейском, Бийском, Заринском, Змеиногорском, Красногорском, Краснощековском, Первомайском, Смоленском, Третьяковском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Чарышском и Шипуновском районах края.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, быть внимательными на дорогах и передвигаться исключительно на авто с зимней резиной.

ТОЛК

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