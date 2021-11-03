Горняк22: В Барнауле продолжаются антиковидные рейды в торговых центрах

Рейд. Qr-код Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В настоящее время посетить торговые центры возможно только лишь по QR-коду или ПЦР-тесту, подтверждающему отсутствие заболевания ковидом

В Барнауле продолжаются рейды по соблюдению антковидных мер в торговых центрах города. Проверки проводят специалисты администрации совместно с сотрудниками полиции и народными дружинниками. Об этом сообщили в пресс-центре городской мэрии.

2 ноября в краевой столице проверили четыре торговых центра. При этом выявили одно нарушение.

«Полицией собраны материалы для дальнейшего рассмотрения дела, взяты объяснения», – отметили в мэрии.

Ранее в Барнауле в общественном транспорте также провели рейд по соблюдению антиковидных ограничений. Нарушителей масочного режима наказали наложением штрафов.

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