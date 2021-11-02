Горняк22: Главе алтайского минздрава Попову прочат отставку и повышение

Дмитрий Попов Фото: Антон Червяков

Информация еще не получила официального подтверждения, однако сразу несколько источников заявляют о вероятной отставке Попова в скором времени

В ближайшее время в Министерстве здравоохранения Алтайского края может смениться руководство. Несколько источников ИА «Банкфакс» заявляют о предстоящей отставке министра ведомства Дмитрия Попова. При этом чиновнику прочат повышение – якобы он перейдет на службу в правительство края.

По предварительной информации, Попов может занять пост «социального» вице-губернатора, которому поручат часть полномочий действующего зампреда Игоря Степаненко.

Инсайдеры утверждают, что вместо Попова главой минздрава края станет главный врач Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Макин. Якобы власти поддерживают его твердую позицию по ряду вопросов, в том числе по организации вакцинации от коронавируса в крае.

В больнице скорой помощи на вопросы «Толка» от комментариев воздержались. В минздраве региона также пока не дают никакой информации.

ТОЛК