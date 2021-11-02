Горняк22: Сильнейшие магнитные бури накроют Землю в ноябре 2021 года

Магнитная буря Фото: pixabay.com

В последний осенний месяц ожидается сразу несколько сильнейших магнитных бурь, которые будут иметь повышенный уровень влияния на здоровье и самочувствие людей

В ноябре на Землю обрушится четыре затяжные магнитные бури. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Первая из них будет не очень сильной и пройдет 2 ноября. В этот день солнечная активность будет небольшая, но все же это заставит метеозависимых людей испытать некоторый дискомфорт.

С 5 по 8 ноября магнитная буря окажется средней по силе. Ее пик придется на 6-е число, а в следующие дни уже пойдет на спад.

С 14 по 16 ноября прогнозируется сильнейшая вспышка. Сообщается, что ее солнечная активность продлится вплоть до 18-го числа.

Последняя осенняя магнитная буря пройдет 21 ноября и окажется средней по силе. Эксперты отмечают, что людям с заболеваниями сердца в этот день следует быть внимательными к собственному здоровью.

Чтобы легче пережить надвигающиеся ноябрьские бури, эксперты рекомендуют отказаться в эти дни от употребления спиртных напитков, не налегать на жирную, соленую и консервированную еду. Также следует избегать появления негативных эмоций и отказаться от тяжелой работы.

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