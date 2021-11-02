Горняк22: Власти Барнаула обещают сделать еще один пешеходный переход на Павловском тракте

Остановка "Панфиловцев" на Павловском тракте Фото: Алексей Линник

В мэрии отреагировали на просьбу горожан нанести зебру у остановки «Панфиловцев» по нечетной стороне Павловского тракта в районе ТЦ «Лето»

Жителям Барнаула обещают устройство пешеходного перехода по нечетной стороне малой проезжей части Павловского тракта рядом с остановкой «Панфиловцев». Работы запланированы на 2022 год. Об этом барнаульскому активисту Алексею Линнику сообщили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Ранее жители Индустриального района Барнаула попросили сделать пешеходный переход у остановки «Панфиловцев». Свою инициативу горожане объясняли тем, что большая часть людей, в том числе дети и пенсионеры, переходят малый Павловский тракт рядом с остановкой, создавая угрозу безопасности себе и водителям.

Инициативная группа обращала внимание на то, что к остановке есть два подхода со стороны дороги, при этом один из них асфальтирован, но ступени ведут прямо на проезжую часть.

По запросу «Толка» в ГИБДД города ранее сообщили, что решения об организации пешеходных переходов принимаются на уровне мэрии Барнаула. Запрос горожан нашел отклик со стороны муниципальных властей.

ТОЛК