Горняк22: Следком проверит жалобы жителей Сибирской долины на плохую воду

Протест в Сибирской долине Фото: www.instagram.com/sibirskaia_dolina

31 октября жители поселка протестовали из-за некачественной воды, за что на некоторых из них силовики составили протоколы об административном нарушении

СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку по сообщениям в соцсетях о протесте жителей поселка Сибирская долина под Барнаулом, которые вынуждены пользоваться некачественной питьевой водой. 31 октября люди вышли на улицу с плакатами и требованиями разобраться в проблеме.

Следователи намерены выяснить обстоятельства случившегося и проверить наличие в действиях уполномоченных лиц состава преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

По словам местных жителей, Роспотребнадзор уже выдал им несколько заключений о том, что вода не соответствует СанПиН из-за превышения марганца и железа. «Вода воняет, портит всю бытовую технику и сантехнику, пользоваться ей, а особенно пить – невозможно», – говорят люди.

По мнению жителей поселка, такую воду можно использовать только для полива, но платить за нее приходится как за питьевую – около тысячи рублей в месяц.

ТОЛК