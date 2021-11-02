Горняк22: В Новосибирске дальнобойщик умер за рулем и попал в ДТП

ДТП в Новосибирске Фото: vk.com/mass54

Мужчина внезапно скончался посреди дороги. В результате его фура врезалась в другой попутный грузовик. Сейчас эксперты устанавливают причину смерти водителя

1 ноября в Новосибирске 49-летний водитель фуры умер за рулем и попал в ДТП, сообщает пресс-служба спасателей МАСС.

Стало известно, что рядом с остановкой «Маслозавод» водитель скончался во время движения по дороге. Его фура врезалась в ехавший впереди грузовик.

Спасатели достали из кабины тело погибшего мужчины и передали его полиции и врачам скорой помощи. Напомним, что при недомогании лучше отказаться от любых поездок за рулем.

Ранее в Бийском районе задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал. 30 октября молодой человек на автомобиле Toyota Camry сбил 58-летнего мужчину, который находился на проезжей части. Пешеход скончался на месте ЧП. В течение двух часов водитель был задержан.

ТОЛК