Горняк22: Зимняя техника вышла на улицы Барнаула после первого снегопада

Уборка снега Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

31 октября в Алтайском крае объявили штормпрогноз из-за ветра и снега. В Барнауле выпал снег, который, по словам синоптиков, может уже не растаять

В ночь на 1 ноября в Барнауле на городских улицах из-за снегопада работало 67 коммунальных дорожных машин, сообщает пресс-служба мэрии города.

Спецтехника обработала песко-соляной смесью перекрестки, мостовые сооружения, спуски и подъемы, а также всю проезжую часть по маршрутам общественного транспорта. На это израсходовали 399 тонн смеси.

В настоящее время проезжая часть уже посыпана. На дорогах сейчас работают тракторы с щетками для прометания. Они отчищают тротуары для пешеходов.

1 ноября на дежурстве находятся 80 единиц дорожной техники. 123 дорожных рабочих «Автодорстроя» посыпают песком остановки и подходы к пешеходным переходам.

«Автодорстрой» призывает водителей не выезжать на дорогу на летней резине и по возможности отказаться от использования личных автомобилей. Кроме того, автомобилистов попросили быть предельно осторожными на дороге и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле спецтехника готова к уборке снега. В «Автодорстрое» организовали круглосуточное дежурство диспетчерской службы. Готовность технического парка организации к зимнему сезону оценивается в 100%. Автопарк включает в себя 248 единиц снегоуборочной техники.

ТОЛК