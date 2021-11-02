Горняк22: Мишустин выделил деньги для малоимущих жителей «бедного» Алтайского края

Рубли. Деньги Фото: pixabay.com

Правительство России приняло проект о выделении около 750 млн рублей наиболее нуждающимся в поддержке регионам. Всего их десять

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 749,5 млн рублей десяти регионам на выплаты по социальным контрактам, сообщает РИА Новости.

В их числе оказались Алтайский край и Республика Алтай, а также Северная Осетия, Башкирия, Чечня, Чувашия, Белгородская, Липецкая, Саратовская и Иркутская области.

Это мера поддержки позволит регионам осуществить выплаты по 7 тыс. соцконтрактов.

Социальный контракт – это специальный договор, который заключает соцзащита с малоимущими семьями либо одинокими людьми, которые хотят выбраться из бедности. Благодаря ему можно пройти переобучение, стать индивидуальным предпринимателем, открыть фирму и так далее.

Ранее сообщалось, что алтайским медикам назначили дополнительные стимулирующие выплаты за вакцинацию населения от коронавируса. Прибавку к зарплате они получат за каждого вакцинированного.

ТОЛК