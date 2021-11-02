Горняк22: Морозы до -23 градусов наступают на Алтайский край

Мороз Фото: pixabay.com

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в регионе уже в ночь на 2 ноября. В связи с этим объявлен штормпрогноз

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Алтайском крае ночью и днем 2 ноября. На большей части территории региона пройдут дожди, мокрый снег, снег. При этом местами возможны сильные осадки и гололедица. Юго-западный ветер сменится северным, его порывы составят до 22 м/с. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.

В ночь на вторник столбики термометров снизятся до -3 градусов, будет ветрено и снежно. Утром потеплеет до 0…+5 градусов, но в течение дня ожидается похолодание до -5…-10 градусов.

Ночью 3 ноября вероятны морозы до -20 градусов, днем до -19. В Барнауле в ночь на среду похолодает до -17 градусов, в дневное время ожидается около -13.

В ночное время 4 ноября синоптики прогнозируют до -23 градусов по краю, местами небольшой снег. Днем -5…-10, местами по востоку -11…-16 градусов. В краевом центре до -17 ночью и около -9 днем.

Небольшое потепление до -1…0 градусов и снег ожидаются к выходным.

ТОЛК