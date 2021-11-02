Горняк22: В Республике Алтай QR-коды планируют ввести с 15 ноября
QR-код Фото: pixabay.com
Сначала нововведения коснутся только густонаселенных районов и города республики, а к концу месяца это распространится на всю территорию Алтая
Введение QR-кодов в Республике Алтай в связи с тревожной эпидситуацией в регионе начнут с 15 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, с середины месяца система пропуска в общественные места по QR-кодам заработает в Горно-Алтайске и Майминском районе. Пройти только по ним можно будет в театры, музеи, кино, на спортивные объекты и в заведения общепита.
В дальнейшем, с 29 ноября, ограничительная мера распространится на остальные районы республики.
При этом в нерабочие дни в республике Алтай усилили рейды по соблюдению ограничительных мер.
В регионе продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Так, за прошлую неделю здесь зарегистрировали 403 зараженных ковидом, большинство – в Горно-Алтайске и Майминском районе.
Напомним, с 30 октября система пропуска по QR-кодам заработала в Алтайском крае. Пока только в торговых центрах. С середины месяца ее введут и на других объектах скопления людей.