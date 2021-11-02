Горняк22: В Республике Алтай QR-коды планируют ввести с 15 ноября

QR-код Фото: pixabay.com

Сначала нововведения коснутся только густонаселенных районов и города республики, а к концу месяца это распространится на всю территорию Алтая

Введение QR-кодов в Республике Алтай в связи с тревожной эпидситуацией в регионе начнут с 15 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, с середины месяца система пропуска в общественные места по QR-кодам заработает в Горно-Алтайске и Майминском районе. Пройти только по ним можно будет в театры, музеи, кино, на спортивные объекты и в заведения общепита.

В дальнейшем, с 29 ноября, ограничительная мера распространится на остальные районы республики.

При этом в нерабочие дни в республике Алтай усилили рейды по соблюдению ограничительных мер.

В регионе продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Так, за прошлую неделю здесь зарегистрировали 403 зараженных ковидом, большинство – в Горно-Алтайске и Майминском районе.

Напомним, с 30 октября система пропуска по QR-кодам заработала в Алтайском крае. Пока только в торговых центрах. С середины месяца ее введут и на других объектах скопления людей.

ТОЛК