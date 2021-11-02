Горняк22: Минтруд прокомментировал слухи о повторных выплатах школьникам

Школа Фото: pixabay.com

С 1 ноября заявления на школьные выплаты уже не принимают. По данным минтруда РФ, помощь получили 99,99% семей с детьми школьного возраста

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о «повторных президентских выплатах школьникам». Минтруд РФ заявил в своем аккаунте в Instagram, что это не соответствует действительности.

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31 октября был последним днем для подачи заявления. Если гражданин уже получил выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя, пишут в ведомстве. Даже если подать заявление повторно или от второго родителя, придет отказ.

Школьные выплаты начислили на 20,9 млн детей школьного возраста: это более 99,99% от всех школьников в РФ.

Семьи с детьми школьного возраста начали получать разовые выплаты в размере 10 тыс. рублей с августа 2021 года. Материальная помощь была положена каждому ребенку в возрасте от 6 до 18 лет. При инвалидности пособие могли получить и люди от 18 до 23 лет. Обязательным условием являлось обучение в общеобразовательном учреждении.

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