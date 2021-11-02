Горняк22: В Барнауле пройдут последние в этом году продуктовые ярмарки
Продовольственные ярмарки Фото: pexels.com
На ярмарках производители предлагают товары по сниженным ценам без магазинных «накруток». Их традиционно проводят в каждом из районов города
4 ноября в Барнауле пройдут заключительные в этом сезоне продовольственные ярмарки, сообщили в пресс-службе мэрии города.
На ярмарках барнаульцы и гости города смогут приобрести мясо, колбасу, рыбу, масло, муку, крупы, сахар, яйцо, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также фрукты и овощи по доступным ценам.
Торговые площадки организуют в каждом районе города с 10.00 до 14.00 по адресам:
- Железнодорожный район, проспект Ленина, 71;
- Индустриальный район, ул. 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район, Народная площадь;
- Октябрьский район, проспект Ленина, 152;
- Центральный район, проспект Красноармейский, 36, и ул.Чайковского, 21.
На ярмарках обязательно соблюдение масочного режима и дистанции.