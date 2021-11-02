Горняк22: Бийский «Водоканал» через суд требуют признать банкротом

Суд. Арест Фото: pixabay.com

Подробности претензий истца пока не известны, но, скорее всего, претензии у ресурсоснабжающей организации возникли из-за скопившихся долгов

«Водоканал» Бийска снова стал фигурантом судебного разбирательства. Компания «Алтайэнергосбыт» подала иск к предприятию о признании его банкротом, сообщает ИА «Банкфакс».

Арбитражный суд Алтайского края уже принял исковое заявление, заседание назначено на 25 ноября. Подробности дела пока не известны.

В 2021 году суд рассмотрел уже несколько исков к «Водоканалу» Бийска от «Алтайэнергосбыта», общая сумма которых составила 8,8 млн рублей. Часть из них уже удовлетворена, некоторые еще рассматривают. Все они касаются претензий по долгу за электричество.

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