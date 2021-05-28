Горняк22: Три автомобиля столкнулись возле ЦУМа в Барнауле

ДТП. Барнаул Фото: Толк

На опубликованных кадрах видно, что попавшие в аварию машины получили повреждения. К счастью, в ДТП никто не пострадал

Вечером 27 мая в центре Барнаула произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария произошла возле ЦУМа(пр.Ленина, 55). Обстоятельства и причины не уточняются.

По словам очевидца, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Барнауле внедорожник сбил девушку на пешеходном переходе.

ТОЛК