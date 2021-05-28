Горняк22: Когда и как отмечают в России День пограничника 2021

Цветы. Букет. Праздник Фото: anncapictures с сайта Pixabay

В России День пограничника отмечают с размахом. Это, по сути, демонстрация боевой мощи рода войск. Ведь соседей у России очень много — больше, чем у других государств

В 2021 году День пограничника в России отмечают 28 мая. Это профессиональный праздник пограничников – и кадровых военных, и ветеранов пограничных войск, пишет «Календарь событий».

День пограничника не является официальным выходным.

Дата Дня пограничника – 28 мая – появилась не просто так. В этот день в 1918 году декретом Совнаркома учреждена Пограничная охрана. А через год охрану переименовали в войска, пишет «КП».

В России День пограничника принято отдавать дань памяти погибшим на российских рубежах. 28 мая всегда возлагают цветы к мемориалам. В больших городах в праздник «зеленых фуражек» сверкают салюты, устраивают концерты и выставки.

В Барнауле в День пограничника памятные мероприятия ежегодно проходят на площади Победы, рассказывает «Катунь24».

В Алтайском крае 12 пограничных районов, и под круглосуточным присмотром находятся 950 км.

ТОЛК