Горняк22: В Бийске провели пикет против введения QR-кодов

QR-код Фото: pixabay.com

В Алтайском крае с 30 октября ввели систему QR-кодов. Теперь пройти в развлекательные заведения, торговые центры можно только привитым и переболевшим

31 октября в парке на площади 9 Января в Бийске проходит пикет против введения QR-кодов, сообщает группа «biysk.22» в Instagram.

Участники мероприятия собирают подписи «за отмену ограничений свободы передвижения».

Судя по кадрам, на площади собрались около десятка человек, которые собирали подписи под заявлением и планировали отправить их в прокуратуру.

Подписчики разделились на два лагеря: одни поддержали инициативных горожан, другие, наоборот, сочли, что в такой ситуации лучше оставаться дома.

«Нужно отменить конечно. Молодцы»,

«Молодцы, хоть какое-то движение!»,

«Ерундой занимаетесь. Продуктовые в открытом доступе, быт.химия везде есть… Лишь бы воду мутить»,

«Надо было против результатов голосования выходить всём, а сейчас бесполезно, шайка укрепилась и будет дальше терроризировать людей», – написали комментаторы.

По словам организаторов, подписи в парке будут собирать и на следующий день, 1 ноября.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал изменения в антиковидный указ, по которому в регионе с 30 октября вводят систему пропуска по QR-коду.

С 15 ноября эти документы потребуются для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также в заведения общепита.

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