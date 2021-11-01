Горняк22: Глава минздрава рекомендовал ставить «Спутник Лайт» только при ревакцинации

Вакцина Фото: pixabay.com

Сейчас в стране бушует штамм вируса дельта. В связи с этим медицинское сообщество рекомендует ставить проверенную двухкомпонентную вакцину

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник Лайт» необходимо использовать лишь в случае ревакцинации, сообщает ТАСС. Соответствующие изменения в методические протоколы внесли 30 октября.

Глава ведомства заявил, что для первичной вакцинации стоит использовать только зарегистрированные в стране вакцины, в том числе «Спутник V».

Ранее сообщалось, что иммунолог Николай Крючков заявил, что вакцину от коронавируса, вероятно, начнут ставить детям уже в следующем месяце. Он предположил, что, скорее всего, в России обойдутся без принудительных мер. По словам врача, дети стали тяжелее болеть коронавирусом, поэтому меры нужно принимать в срочном порядке.

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