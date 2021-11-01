Горняк22: Алтайский край полностью открыт для туристов, несмотря на вспышку COVID-19

Алтайский край. Стела Фото: Анна Меньшикова

В Республике Алтай ввели ограничения на работу гостиниц и турбаз. Теперь там принимают гостей при наличии сертификат о вакцинации или ПЦР-теста

Туристы могут свободно посещать Алтайский край – предъявлять справки и садиться на карантин сейчас не требуется, сообщает «Алтайтурцентр».

Однако ряд ограничений, введенных в регионе, придется соблюдать в том числе и туристам. Речь идет о соблюдении масочного режима, социальной дистанции, а также предъявлении QR-кодов при входе в торговые центры.

С 15 ноября для заселения в гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия в регионе обязательно предъявление одного из документов:

действующего QR-кода или сертификата профилактической прививки от ковида на бумажном носителе

действующего QR-кода, который подтверждает, что гражданин переболел инфекцией и с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев.

медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний от вакцинации и отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа.

Гости санаториев вместе с QR-кодом должны предоставить справку об отсутствии контактов с больными COVID-19 в течение предшествующих двух недель. Документ актуален, если выдан не позднее, чем за три дня до отъезда.

Люди в возрасте 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию, должны соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома они могут лишь для получения медицинской помощи, за продуктами, для выгула собак и выноса мусора.

В Алтайском крае сейчас запрещены массовые и зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки в ночных клубах. Однако пока еще остаются открытыми:

кафе и рестораны (с 23:00 до 6:00 работают только навынос)

парки, зоопарки;

музеи, выставочные залы;

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал изменения в антиковидный указ, по которому в регионе с 30 октября вводят систему пропуска по QR-коду.

С 15 ноября эти документы потребуются для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также в заведения общепита.

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