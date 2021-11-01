Горняк22: Еще 472 новых случая заражения COVID выявили в Алтайском крае

Лекарства. Лечение. Коронавирус Фото: pixabay.com

В Алтайском крае бешеными темпами растет заболеваемость коронавирусом: каждый день регион бьет рекорд по числу заболевших за сутки

472 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки. Это очередной суточный рекорд. Таким образом, общее число зараженных достигло показателя в 88 563 человека, среди них 6 840 – дети до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 31 октября

28 пациентов с коронавирусом скончались в регионе за сутки, 26 из них умерли именно от ковида. Всего за весь период пандемии зарегистрировано 6 270 летальных случаев.

147 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. Всего перенесли инфекцию и вылечились 62 149 пациента.

865 человек сейчас находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, 296 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

4 816 ковидных коек развернуты сейчас в крае, свободным остается 459 мест.

На утро 31 октября в Алтайском крае прививаются 794,2 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 124

Бийск – 35

Рубцовск – 27

Алейск – 15

Славгород – 14

Заринск – 13

Топчихинский район – 10

Шипуновский район – 9

Камень-на-Оби, Егорьевский, Рубцовский районы – по 8

Бурлинский, Волчихинский, Змеиногорский, Ключевский, Кулундинский, Усть-Калманский, Хабарский районы –по 7

Новоалтайск, Алейский, Калманский, Каменский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Поспелихинский, Романовский, Табунский район – по 6

Благовещенский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Родинский, Тогульский, Угловский районы – по 5

Локтевский, Мамонтовский, Третьяковский районы – по 4

Белокуриха, Бийский, Павловский, Петропавловский, Тальменский, Тюменцевский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 3

Залесовский, Кытмановский, Панкрушихинский, Троицкий, Усть-Пристанский районы – по 2

Баевский, Косихинский, Крутихинский, Первомайский, Солонешенский, Суетский районы – по 1.

Ранее сообщалось, что в России детей могут начать прививать от ковида уже в ноябре.

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