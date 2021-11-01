Горняк22: Жительница Барнаула потеряла полмиллиона рублей в поисках работы

Деньги Фото: fotokonkurs.ru

Женщина находилась в поиске работы, поэтому не удивилась, когда ей поступил звонок с соответствующим предложением. При этом ее не насторожила просьба перечислить деньги

Жительница Барнаула лишилась 544 тысяч рублей после звонка лжеработодателя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанка рассказала, что ей позвонила девушка и поинтересовалась, не ищет ли она работу. Так как она действительно была в поиске, то согласилась поработать наборщицей текстов.

Позже ей позвонил мужчина, который пояснил, что необходимо внести восемь тысяч рублей, которые в дальнейшем будут выплачивать ей частями в качестве зарплаты, что она и сделала.

Позже мошенники предложили обнулить кредитную карту для возврата денег. Девушка, следуя инструкциям, оформила и перевела кредиты на сумму 123 тысяч рублей и 202 тысяч рублей. Позднее она взяла еще три кредита и перевела их на валютные счета в форме биткоинов. В совокупности пострадавшая потеряла 544 тысячи рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что барнаульский фармацевт лишилась денег после звонка мошенников.

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