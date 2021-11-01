Горняк22: Вход не/свободен: барнаульцы рассказали о первых походах в ТЦ с QR-кодом

QR-код Фото: qrmenue.com

Барнаульцы столкнулись с разными ситуациями, пытаясь пройти в заветный торговый центр. Одних проверяли по всей строгости, другие «прошли спокойно» без документов

В Алтайском крае с 30 октября ввели новую пропускную систему в ТЦ – по наличию QR-кода о вакцинации. Корреспонденты «Толка» проверили, как система работает на деле.

Где на совесть, а где по настроению

Так, в барнаульский ТЦ «Огни» на Антона Петрова пропускают «на совесть» – только по предъявлению QR-кода. Однако некоторым удалось «прорваться» по «чужим» документам. Кроме того, барнаульцы заявляют, что в практически в любой ТЦ можно зайти под предлогом посещения аптеки или супермаркета.

В ТЦ «Сити-центр» на проспекте Красноармейском пускают в аптеки, спортклуб и супермаркет, как и положено , согласно указу губернатора.

А вот в ТЦ Ultra (Ленина, 10) QR-коды проверяют, видимо, «по настроению»: у одних тщательно проверяют, в том числе паспорта, другие заходят, не сверяя данные с удостоверением личности. В ТЦ Империя на проспекте Ленина, 124 на входе вовсе отсутствует охрана – люди беспрепятственно проникают на территорию центра.

30 октября, 12:33

В Алтайском крае «криво» заработала система QR-кодов

Очевидцы рассказали, что в некоторых торговые центры никого не впускают на входе, в другие же горожане проходят беспрепятственно

Также ранее барнаульцы сообщали «Толку», что в «Арсидоме» на пр. Ленина не сверяют QR-коды с паспортом, а пока смотрят у одного человека, другие проходят вообще без всяких документов.

«В ТЦ «Гулливер» проникла беспрепятственно, хотя я привита и была готова все предъявить», – рассказывала «Толку» жительница Барнаула Наталья.

Опустели фуд-корты

Горожане отмечают, что с введением новой системы торговые центры заметно опустели. Практически пустой фуд-корт заметили 31 октября в ТЦ «Арена».

Кроме того, из торгового центра «исчезли» подростки, которых часто можно было встретить праздно шатающимися. Все дело в том, что на время «локдауна» им воспрещен вход в ТЦ без взрослых.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал изменения в антиковидный указ, по которому в регионе с 30 октября вводят систему пропуска по QR-коду.

С 15 ноября эти документы потребуются для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также в заведения общепита.

По бумажным прививочным сертификатам проходить можно. Также власти сообщили, что туристы могут свободно посещать Алтайский край – предъявлять справки и садиться на карантин сейчас не требуется.

ТОЛК