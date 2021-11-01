Горняк22: Силовики разогнали пикет жителей Сибирской Долины, которые хотят «чистой воды»

Фото: Инцидент Барнаул

Жители барнаульского поселка устали ждать и вышли на протестную акцию, в которую вмешались сотрудники полиции и составили протокол о нарушениях

31 октября жители барнаульского поселка Сибирская Долина вышли на пикет с требованием разобраться с питьевой водой в населенном пункте, сообщает «Инцидент Барнаул». Перед началом мероприятия на место приехали сотрудники полиции и составили протокол об административном нарушении на одного из присутствующих.

«На протяжении долгого времени жители посёлка Сибирская Долина устали ждать нормальной воды и соответствующей цены на неё», – рассказали пикетирующие.

По словам местных жителей, Роспотребнадзор сделал несколько заключений о том, что вода не соответствует Сан.ПиН. При этом якобы один из владельцев земли, где расположен поселок, утверждает, что вода годна и установил тарифы «питьевой воды».

«Вода воняет, в ней превышение марганца и железа, вода портит всю бытовую технику и сантехнику, пользоваться ей, а особенно пить ее – невозможно», – говорят местные.

Скважина якобы построена за счет жителей поселка, однако позже ее переписали как собственность других физлиц. В связи с этим сельчане заподозрили, что произошло хищение.

При этом ведомства якобы не вмешиваются в ситуацию и не предпринимают мер, потому что «земля частная».

Ранее жители возмущались, что вода начинает цвести через неделю простоя. По их словам, она подходит только для стирки и для полива растений. Но платить за нее жителям приходится как за питьевую воду – около тысячи рублей в месяц. Но тем сельчанам, у кого нет счетчиков, приходится отдавать в два раза больше.

ТОЛК