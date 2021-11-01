Горняк22: Гонщики продолжают дрифтовать у бийского ТЦ после установки бетонных полусфер

Фото: Бийский рабочий

Местные жители вздохнули, когда на парковке установили искусственные препятствия, однако гонки по ночам на площадке не прекратились

Бийские автомобилисты продолжают дрифтовать возле бийского ТЦ «Ривьера», где установили специальные препятствия – бетонные полусферы, сообщает «Бийский рабочий».

Так, жители близлежащего района рассказали, что, несмотря на препятствия, ночные «покатушки» на парковке не прекратились.

По словам горожан, полусферы установили не в том месте – правее участка, где обычно собираются гонщики.

Ранее сообщалось, что на участке возле ТЦ появились искусственные препятствия – бетонные полусферы. Их помогли установить предприятия города. При этом такие неровности они не помешают парковаться автомобилям, а вот беспрепятственно гонять здесь уже не получится.

На деле же они никак не помещали местным дрифтерам.

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