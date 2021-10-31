Горняк22: Трое в больнице: в ГИБДД рассказали подробности ночной аварии

ДТП Фото: Барнаул22

Известно, что один из участников аварии выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем. Пострадали трое

В ГИБДД Барнаула рассказали подробности страшной аварии, которая произошла ночью на проспекте Ленина, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

Так, около двух часов ночи в районе дома по проспекту Ленина, 3 столкнулись два автомобиля. Предварительно известно, что 34-летний водитель Mitsubishi Padjero выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с Toyota Corolla.

В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки – девушки, 22 и 21 год. Их госпитализировали с травмами в горбольницу №1. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее сообщалось, что ночью 30 октября в центре Барнаула на пересечении проспекта Ленина и улицы Ползунова произошло серьезное ДТП – столкнулись легковушка и внедорожник. Судя по кадрам с места происшествия, внедорожник влетел в бок иномарки. Оба транспортных средства сильно повреждены.

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