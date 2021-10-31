Горняк22: Более 50 человек эвакуировали из задымленной многоэтажки в Барнауле

Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В подъезде многоэтажного жилого дома было сильное задымление. В связи с этим спасатели приняли решение эвакуировать людей

Утром 30 октября на улице Балтийская,55 в Барнауле произошел пожар – вспыхнула электрощитовая на четвертом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сотрудники МЧС приехали на место и ликвидировали возгорание на площади два «квадрата». Из-за сильно задымления спасатели по лестничному маршу эвакуировали 51 человека, в том числе шесть детей. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в районе Барнаула сотрудники МЧС обнаружили и потушили возгорание травы на площади 500 «квадратов» в районе садоводства «Речник».

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