Горняк22: Solaris «лоб в лоб» столкнулся с легковушкой на перекрестке в Барнауле
В Курсе 22 Фото: ДТП
У иномарки оказалась смята вся передняя часть — полностью отлетел бампер. Второй участник ДТП также получил значительные повреждения
Днем 30 октября в Барнауле на пересечении улиц Шумакова и Балтийская произошло ДТП – столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Lada, сообщает «Инцидент Барнаул».
На опубликовал кадрах видно, что у обоих транспортных средств разбита передняя часть, особенно сильно пострадала иномарка.
На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС, скорая. О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что ночью 30 октября в центре Барнаула на пересечении проспекта Ленина и улицы Ползунова произошло серьезное ДТП – столкнулись легковушка и внедорожник.