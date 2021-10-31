Горняк22: Solaris «лоб в лоб» столкнулся с легковушкой на перекрестке в Барнауле

В Курсе 22 Фото: ДТП

У иномарки оказалась смята вся передняя часть — полностью отлетел бампер. Второй участник ДТП также получил значительные повреждения

Днем 30 октября в Барнауле на пересечении улиц Шумакова и Балтийская произошло ДТП – столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Lada, сообщает «Инцидент Барнаул».

На опубликовал кадрах видно, что у обоих транспортных средств разбита передняя часть, особенно сильно пострадала иномарка.

На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС, скорая. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что ночью 30 октября в центре Барнаула на пересечении проспекта Ленина и улицы Ползунова произошло серьезное ДТП – столкнулись легковушка и внедорожник.

ТОЛК