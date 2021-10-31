Горняк22: Иномарка влетела в столб после массового ДТП в Барнауле
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
Это уже не первая авария в Барнауле за этот день. Ранее на одном из оживленных перекрестков также разбился автомобиль Hyundai Solaris
Вечером 30 октября в Барнауле на улице Малахова произошло массовое ДТП – на участке столкнулись, как минимум, три автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».
По словам очевидцев, после столкновения один из участников ДТП, автомобиль Hyundai Solaris врезался в столб. О пострадавших не сообщается. Судя по кадрам, легковушка получила серьезные повреждения. Другие участники ДТП пострадали незначительно.
На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС, скорая.
Стоит отметить, что 30 октября в городе наблюдается непогода – дождь, ветер, мокрый снег.
Ранее сообщалось, что днем 30 октября в Барнауле на пересечении улиц Шумакова и Балтийская произошло ДТП – столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Lada.