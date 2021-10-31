Горняк22: «Такой дурдом»: барнаульцы по холоду стоят в очередях на вакцинацию

Вакцина Фото: pixabay.com

Из-за введения в Алтайском крае системы пропуска по QR-кодам жители Барнаула ринулись ставить прививку от коронавируса

Утром 30 октября в Барнауле скопились огромные очереди на вакцинацию от коронавируса. В частности, такая ситуация наблюдалась возле горбольницы №12 на улице Юрина, 210а, сообщает «Инцидент Барнаул».

«Вот такой дурдом творится около поликлиник. Очередь на прививку», – говорится в сообщении участника сообщества.

Суд по кадрам, десятки желающих поставить прививку ждали своей очереди на улице, не соблюдая при этом социальную дистанцию.

Примечательно, что медучреждение ставит прививку по предварительной записи. Несмотря на это, на улице образовался огромный «хвост».

Ранее в соцсетях появились кадры, сделанные у ТЦ «Геомаркет», на которых видно, что очередь из десятков людей растянулась по улице.

ТОЛК