Горняк22: В Барнауле вышел на линию еще один трамвай после апгрейда

Трамвай Фото: пресс-центр администрации Барнаула

С 2019 года в Барнауле реализуется программа по капитальному ремонту трамваев, которая позволила значительно продлить срок службы вагонов

В Барнауле вышел на линию еще один, десятый, трамвай после модернизации, сообщает пресс-центр администрации города. Он будет работать на маршруте №7.

Директор МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин, что программу по капитальному ремонту трамваев запустили в 2019 году. За это время предприятие модернизировало десять трамваев Т3. Еще два трамвая – в стадии обновления.

По его словам, это позволяет сохранить трамваи и продлить им срок службы. Так, в трамвае полностью меняют внутреннюю и внешнюю обшивку кузова и электропроводку, модернизируют электрооборудование, а также делают ремонт ходовой части.

Ремонт одного вагона обходится в более 6 млн рублей, что в пять раз меньше, чем покупка аналогичного нового трамвая. Ежегодно на ремонтные работы подвижного состава и инфраструктуры предприятие тратит более 100 млн рублей.

Ранее в Барнауле показали, как выглядят «собянинские» трамваи. Места в них значительно больше: в московском салоне нет двойных сидений, и в час пик этот трамвай перевезет 145 пассажиров, а стандартный барнаульский – всего 110.

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