Горняк22: В Барнауле возобновят работу проблемного маршрута №110

Общественный транспорт. Автобус Фото: barnaul.org

Жители спальных районов жаловались, что не могут дождаться автобуса и доехать до центра. Прокуратура выявила нарушения в работу маршрута

В Барнауле автобусный маршрут №110 обещают выпустить на линию в декабре, сообщает «Barnaul22». Городская администрация будет искать перевозчика на конкурсной основе.

Однако пока неизвестно, сколько именно автобусов будет обслуживать данный маршрут.

Ранее горожане пожаловались, что вообще не видят автобусов на маршруте и, соответственно, не могут на них никуда уехать. После этого в мэрии заявили, что контракт с перевозчиком будет расторгнут из-за систематического нарушения графика. Сами перевозчики объяснили, что автобусы не ходили из-за пандемии, которая сделала поездки нерентабельными. Перевозчик объяснил, что еще до пандемии он выпускал на линию до девяти автобусов, а потом сократил до трех.

Позже прокуратура Барнаула установила, что количество автобусов, которые должны работать в отдаленных от центра жилых районах, в том числе в ЖК «Норд», «Адмирал», «Балтийская крепость» и др., гораздо меньше, чем было предусмотрено расписанием маршрутов, утвержденных комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. В их числе был и маршрут №110.

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