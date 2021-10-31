Горняк22: Жителей Алтайского края предупредили о мощной магнитной буре в конце октября

Магнитная буря Фото: pixabay.com

Ученые оценивают вчерашний всплеск солнечной активности как один из крупнейших, а возможно, самый крупный за последние годы.

Мощная магнитная буря накрыла жителей Земли 30 октября. Это связано с возросшей солнечной активностью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

Сила бури достигнет трех баллов из пяти. По совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет.

Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой произойдет примерно в 10:00 мск 30 октября. Облако накроет Землю примерно на двое суток. Всего за прошедшие сутки на Солнце зарегистрировали 14 вспышек.

Ученые уточняют, что вспышка произошла в области Солнца, находящейся сейчас почти точно напротив планеты, поэтому «солнечный удар будет нанесен с максимальной силой».

Ранее сообщалось , что в октябре 2021 года ожидается сразу несколько магнитных бурь.

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