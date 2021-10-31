Горняк22: В барнаульском автовокзале разъяснили правила перевозки пассажиров
Автовокзал Барнаула Фото: avtovokzal.ru
С 30 октября в Алтайском крае ввели QR-коды для пропуска в торговые и торгово-развлекательные центры. В общественный транспорт пока можно входить свободно
В барнаульском автовокзале рассказали, что QR-коды у пассажиров рейсовых автобусов спрашивать не будут. Об этом говорится на сайте автовокзала. Пока в регионе общественный транспорт освобожден от данной меры.
Однако в организации отметили, что соблюдать масочный режим в транспорте необходимо.
«При входе на автовокзал и при перевозке пассажиров в автобусах просим соблюдать масочный режим, в настоящее время QR-код не требуется», – говорится в сообщении.
Ранее в крае ввели новую пропускную систему с использованием QR-кодов. Однако в общественном транспорте они не требуются.