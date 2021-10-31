Горняк22: Путин поручил главе минздрава посетить «зараженный» Алтай

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В Республике Алтай ввели ограничения на работу гостиниц и турбаз. Теперь там принимают гостей при наличии сертификата о вакцинации или ПЦР-теста

Президент РФ Владимир Путин поручил главе минздрава Михаилу Мурашко посетить регионы с наиболее напряженной обстановкой по коронавирусу, сообщает РИА «Новости».

Так, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава ведомства должен объехать субъекты, чтобы оказать им «методическую и иную помощь».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация ухудшилась в 13 регионах. Среди них Владимирская, Ивановская, Курганская, Омская, Томская и Тульская области, Кабардино-Балкария, Алтай, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия, Приморский край.

Она отметила, что важнейшие мероприятия по снижению смертности от COVID-19 – это соблюдение ограничений и вакцинация.

По данным оперштаба Республики Алтай на 29 октября, за сутки в регионе выявили 62 новых зараженных, за весь период пандемии скончались 442 больных ковидом.

Напомним, в сентябре Мурашко посетил Алтайский край. Тогда в рамках своего визита он он побывал в нескольких медицинских учреждений, а также на стройплощадке зданий поликлиники №14. Это была первая поездка Михаила Мурашко в Алтайский край в качестве руководителя ведомства, он провел в Барнауле один день.

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