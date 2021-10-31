Горняк22: Как прикольно поздравить с Хэллоуином 2021 в прозе, стихах и смс
Хэллоуин. Тыква Фото: Pexels
Ночь с 31 октября на 1 ноября называют «самой страшной» в году — наступает Хэллоуин. Мы подготовились, и предлагаем подборку страшно веселых поздравлений с Хэллоуином в стихах, прозе и смс
Поздравления с Хэллоуином в стихах
27 октября, 8:19
Страшно вкусно: какие необычные блюда приготовить на Хэллоуин-2021
Приближается самая «страшная» ночь в году, поэтому и меню должно быть соответствующим. «Толк» подготовил подборку самых жутких идей для праздничного стола
Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный,
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!
Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть, как хорошо,
Поздравляем с этим днем,
Все страшилки — нипочем!
Хэллоуин. Тыква Фото: Pexels
Пусть духи злые
Обойдут ваш дом,
Звеня цепями,
Дух не тронет сон.
Рассвет наступит,
А уж с ним уйдут в туман
Все злые мысли
Огорчений злой дурман!
Поздравления на Хэллоуин 2021 в прозе
Желаю страшно весёлого и до жути интересного Хэллоуина. Пусть пауки сплетут паутину желаний и страсти. Пусть ведьмы наколдуют феерическое настроение. Пусть зомби научат быть спокойнее. Пусть оборотни покажут, как перевоплощаться в настоящих хищников. Путь вампиры поведают о правильном питании. Желаю крутых эмоций и невероятных ощущений!
Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв! Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!
С Хэллоуином! Желаю не скрывать страхов, веселиться до потери сознания, смеяться до слез, танцевать до головокружения, достать всех скелетов из шкафов, быть страшно красивым существом, принести в жертву тыкву, дурачиться до ужаса. Безобразной удачи и кошмарного везения!Хэллоуин. Тыква Фото: Pexels
Поздравления с Хэллоуином-2021 в смс
Хеллоуин стучится в двери.
Слышишь половицы скрип?
Призрак маленький под дверью
Уж от воя весь охрип.
Нечисть разная гуляет
В этот день и тут, и там.
И тебя я поздравляю,
Заходи, конфетку дам.
Подарит пусть Хэллоуин
Улыбки, позитив и радость,
И для веселья сто причин,
А попугает – только малость!
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