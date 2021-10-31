Горняк22: День автомобилиста 2021: красивые поздравления в стихах, прозе и смс
Автобус. Водитель Фото: pexels.com
Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечают День автомобилиста. «Толк» подготовил подборку красивых поздравлений с праздником в стихах, прозе и смс
Поздравления с Днем автомобилиста в стихах
Всех, кто знает толк в машинах,
За рулем кто просто ас,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником отличным вас!
Пусть авто вас не подводит.
Ни гвоздя, ни жезла вам!
Солнца — при любой погоде
И назло любым ветрам!
Счастья семьям, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат,
Пусть горит зеленый свет.
Пусть легкой и радостной будет дорога,
Пусть ждут возвращения в дом у порога,
Пусть светит зеленый везде и всегда,
В маршруте обходит любая беда!
Пусть конь ваш железный без устали мчится,
Пусть Ангел хранит, чтоб беде не случиться,
Пускай жезл ГАИ машет только вперед,
И встречный моргнет вам в пути огонек!
Пусть все, кто имеют авто и права,
С пути не свернут ни за что, никогда.
Всегда достигают всех целей, маршрутов,
Чтоб было приветливым каждое утро!
Рано утром, спозаранку
Ты садишься за «баранку»,
Нажимаешь на педаль
И в авто несешься вдаль!
Сложной трассы победитель,
Замечательный водитель,
Поздравленья принимай,
Праздник весело встречай!
И пусть в День автомобилиста
Будет трасса гладкой, чистой.
Пусть удачи будет бездна.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!
Поздравления с Днем автомобилиста в прозе
Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.
Сегодня праздник для всех автомобилистов, профессионалов и любителей! Желаем всем праздничной атмосферы, где бы вы ни находились, ровных и чистых дорог, полных баков, вежливых инспекторов, приятных пассажиров, легких рейсов и всеобщего здоровья. Пусть в жизни все отлично идет! С Днем автомобилиста!
Водитель Фото: pixabay.com
Поздравляю с Днём автомобилиста. Желаю рулить и не думать о плохом, желаю соблюдать правила безопасности и в жизни, и на дороге. Пусть удача следует за тобой повсюду. Пусть на твоём пути будет ноль препятствий и максимум возможностей для достижения успеха! Желаю бодрого настроения и уверенности за рулём.
Поздравления с Днем автомобилиста в смс
Чтоб колодки не скрипели,
Фары в темноте горели,
Чтоб бензин не дорожал,
И домкрат без дел лежал!
Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.
Всех водителей охотно
Поздравляю я сегодня!
И желаю не спешить,
Тише ехать, дальше быть.
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