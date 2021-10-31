Горняк22: День автомобилиста 2021: красивые поздравления в стихах, прозе и смс

Автобус. Водитель Фото: pexels.com

Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечают День автомобилиста. «Толк» подготовил подборку красивых поздравлений с праздником в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем автомобилиста в стихах

Всех, кто знает толк в машинах,

За рулем кто просто ас,

Кто привык к дорогам длинным,

С праздником отличным вас!

Пусть авто вас не подводит.

Ни гвоздя, ни жезла вам!

Солнца — при любой погоде

И назло любым ветрам!

Счастья семьям, сил, удачи,

Дружбы, радостей, побед.

Близко пусть мечты маячат,

Пусть горит зеленый свет.

Пусть легкой и радостной будет дорога,

Пусть ждут возвращения в дом у порога,

Пусть светит зеленый везде и всегда,

В маршруте обходит любая беда! Пусть конь ваш железный без устали мчится,

Пусть Ангел хранит, чтоб беде не случиться,

Пускай жезл ГАИ машет только вперед,

И встречный моргнет вам в пути огонек! Пусть все, кто имеют авто и права,

С пути не свернут ни за что, никогда.

Всегда достигают всех целей, маршрутов,

Чтоб было приветливым каждое утро!

Рано утром, спозаранку

Ты садишься за «баранку»,

Нажимаешь на педаль

И в авто несешься вдаль!

Сложной трассы победитель,

Замечательный водитель,

Поздравленья принимай,

Праздник весело встречай!

И пусть в День автомобилиста

Будет трасса гладкой, чистой.

Пусть удачи будет бездна.

Ни гвоздя тебе, ни жезла!

Поздравления с Днем автомобилиста в прозе

Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.

Женщина-водитель Фото: pexels.com

Сегодня праздник для всех автомобилистов, профессионалов и любителей! Желаем всем праздничной атмосферы, где бы вы ни находились, ровных и чистых дорог, полных баков, вежливых инспекторов, приятных пассажиров, легких рейсов и всеобщего здоровья. Пусть в жизни все отлично идет! С Днем автомобилиста!

Поздравляю с Днём автомобилиста. Желаю рулить и не думать о плохом, желаю соблюдать правила безопасности и в жизни, и на дороге. Пусть удача следует за тобой повсюду. Пусть на твоём пути будет ноль препятствий и максимум возможностей для достижения успеха! Желаю бодрого настроения и уверенности за рулём.

Поздравления с Днем автомобилиста в смс

Водитель Фото: pixabay.com

Чтоб колодки не скрипели,

Фары в темноте горели,

Чтоб бензин не дорожал,

И домкрат без дел лежал!

Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.

Всех водителей охотно

Поздравляю я сегодня!

И желаю не спешить,

Тише ехать, дальше быть.

Источник

ТОЛК