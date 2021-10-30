Горняк22: Промышленность Алтайского края растет, несмотря на пандемию

Промышленность Алтайского края Фото: Министерство промышленности и энергетики Алтайского края

По информации Алтайкрайстата, индекс промышленного производства в Алтайском крае за январь-сентябрь 2021 года составляет 102,2%.

В обрабатывающих производствах – 101,6%, в добыче полезных ископаемых – 92,8%, в энергетике – 105,4%. В обрабатывающей промышленности положительная динамика наблюдается в таких видах экономической деятельности, как производство машин и оборудования – 119,9%. Все предприятия аграрного машиностроения работают с превышением объемов прошлого года на 30-50%.

Устойчивая тенденция роста

Производство текстильных изделий выросло на118,8%, за счет увеличения выпуска тканей на «Барнаульском меланжевом комбинате», автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на119,3%. Таких показателей удалось достич, в том числе, благодаря увеличения выпуска топливных систем на «АЗПИ». Производство прочих транспортных средств и оборудования выросло до 109,1%, за счет увеличения выпуска грузовых вагонов, электрического оборудования – 106,1% (за счет увеличения выпуска трансформаторов на «Алттрансе»).

Промышленность Алтайского края Фото: Министертсво промышленности и энергетики Алтайского края

В 2020 году по данным министерства промышленности и энергетики Алтайского края индекс производства составил 101,1%. Для сравнения по России он не превышает 97,9%

Наибольший вклад в формирование положительных показателей внесли предприятия химической промышленности. Здесь прирост составил 107,4%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 116,7%, в производстве кокса – 105,8%.

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С января по август 2021 года предприятия края реализовали продукции на 330 млрд. руб. Это на 24,2% выше прошлого года. Максимальный рост отмечен в производстве кокса, так как этот вид продукции подорожал практически в 2 раза.

«Оценивая показатели, с которыми мы подходим к концу 2021 года, отмечу положительную тенденцию практически по всем отраслям. И важно, что это устойчивая тенденция роста, несмотря на сложности с ограничениями, ростом цены на металл, кадровой проблемой. По нашим оценкам – эта динамика сохранится и в 2022 году, все предпосылки для этого имеются», отметил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.

Промышленность Алтайского края Фото: Министертсво промышленности и энергетики Алтайского края

Как уточняют в профильном министерстве, в период пандемии на промышленных предприятиях края удалось сохранить численность персонала и избежать сокращения кадров.

Инвестиции в развитие

Продолжается положительная динамика и по инвестированию в развитие промышленной отросли края. За последние 3 года этот уровень держится на уровне 13-15 млрд. руб.

Так, «Сибирь-Полиметаллы» ведут разработку Корбалихинского рудника и реконструкцию Рубцовскуй обогатительной фабрики. Серьезные инвестиционные вложения идут на предприятиях по производству кокса, резиновых и пластмассовых изделий, химической и транспортной отраслей. В их развитие запланировано вложит не менее 15 млрд. рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году.

«Изменилась и структура инвестиций. Если раньше деньги в основном шли на сохранение действующих производств, на обновление оборудования, замену отслуживших свой срок станков и механизмов, то сейчас на внедрение новых, современных технологий, связанных с автоматизаций и цифровизацией», уточнил Химочка.

К примеру, на Барнаульском заводе прессового оборудования запланирована установка автоматизированной линии покраски и катафореза. Следующим этапом станет реализация проекта по внедрению роботизированных лазерных и сварочных комплексов.

Промышленность Алтайского края Фото: Министертсво промышленности и энергетики Алтайского края

В сентябре 2021 года в «Алтайвагоне» запустили производство длиннобазного железнодорожного вагона для перевозки крупнотоннажных контейнеров. На барнаульском заводе АТИ осваивают выпуск новых изолирующих и прокладочных изделий их графита, что позволит снизить зависимость от импортных комплектующих и повысить конкурентные преимущества.

Серьезная модернизация производства в этом году началась на Меланжевом комбинате. Здесь уже установили современное оборудование, стоимостью более 300 млн. руб. и обновили лабораторию.

Всего на развитие инфраструктуры промышленных предприятий края, без учета пищевых отраслей, выделено более 1,2 млрд. рублей.

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