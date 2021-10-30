Горняк22: В Алтайском крае депутата сельсовета судят за убийство бизнесмена

Стрельба из ружья Фото: pixabay.com

Погибший мужчина арендовал у обвиняемого землю для выращивания арбузов. Потерпевший планировал покупку участка, но затягивал сроки, из-за этого мужчины начали ссориться

В Алтайском крае 46-летний депутат Константиновского совета предстанет перед судом за убийство 37-летнего знакомого и покушение на убийство его 35-летней жены, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, обвиняемый длительное время конфликтовал с потерпевшими из-за земельного участка. 13 июня мужчина взял ружье гражданской жены и на машине приехал к дому знакомого. Там он выстрелил в пострадавшего не менее пяти раз. От ранений мужчина скончался на месте.

Кроме того, обвиняемый выстрелил в сторону женщины, но та смогла увернуться.

Мужчина признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Камне-на-Оби мужчина зарезал соседа по общежитию из-за пьяной ссоры. По данным следствия, мужчины поссорились на бытовой почве. В какой-то момент обвиняемый схватил нож и зарезал своего оппонента. От ранения мужчина умер на месте.

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