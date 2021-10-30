Горняк22: Непривитым жителям Алтайского края вернут деньги за билеты на концерты и театры

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

С середины ноября в Алтайском крае при входе в театры, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы и другие объекты нужен будет паспорт и QR-код

С 15 ноября в театры и концертные залы Алтайского края будут пускать только вакцинированных, переболевших и посетителей с ПЦР-тестом, сообщает пресс-служба мэрии города.

Непривитые граждане без медотвода могут сдать свои билеты за полную стоимость или обменять их на более поздние концерты и спектакли.

С 30 октября в Алтайском крае пройти в торговые или торгово-развлекательные центры можно только с удостоверяющим личность документом и действующим QR-кодом. Кроме того, на входе можно предъявить бумажный сертификат о вакцинации, а также медотвод и отрицательный ПЦР-тест.

С 15 ноября вышеуказанные документы будут необходимы для входа на массовые мероприятия и в общественные места.

Ранее «Толк» сообщал, как выглядит прививочный сертификат после считывания QR-кода. По ссылке, которая вшита в QR-код, открывается сертификат, в котором частично указаны персональные данные о его владельце. Проверять QR-коды, по задумке алтайского правительства, должны либо сканерами, либо камерами смартфонов.

ТОЛК